Deepfake a basso costo, bastano 50 dollari per creare video falsi in tempo reale

Realizzare un video manipolato non è più appannaggio di laboratori sofisticati, ma è diventato accessibile a tutti e per poche decine di dollari. Secondo l'analisi del Global Research and Analysis Team di Kaspersky, sul dark web sono comparsi annunci che offrono servizi di generazione di deepfake a prezzi mai visti prima: circa 50 dollari per un video e 30 per un audio, cifre che risultano quasi 400 volte inferiori rispetto a quelle richieste solo pochi anni fa, mostrando come il fenomeno dei deepfake abbia subito una trasformazione tanto rapida quanto pericolosa.