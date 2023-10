Elicottero cade al confine tra Toscana e Liguria: morta la pilota 28enne

L'elicottero era partito da Oristano ed era diretto a Sondrio, dopo aver fato uno scalo tecnico all'isola d'Elba per fare rifornimento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. A dare l'allarme sono stati i carabinieri della stazione di Luni comandati dal maresciallo Pietra che si è recato sul posto con il maresciallo Castorio, entrambi avvisati da un ristoratore della zona. Subito si è mossa anche la squadra di Protezione Civile del Comune di Luni e l'elisoccorso.

Un testimone: "Ho sentito un gran botto"

"Ho sentito un gran botto poi ho visto il fumo". Così Mauro, titolare di un ristorante-pizzeria a Ortonovo, in provincia di La Spezia, descrive quanto successo sulle colline sovrastanti la sua attività. È stato lui a chiamare immediatamente i carabinieri di Luni. "Qui passano spesso gli elicotteri (Luni è base di Maristaeli, la stazione elicotteri della Marina Militare, ndr) ma oggi quel velivolo faceva un rumore strano. Me ne sono accorto perché era proprio sopra il ristorante. Un rumore stranissimo. Poi ho sentito un gran botto e sono uscito fuori. È stato allora che ho visto il fumo nero e ho subito chiamato i carabinieri", ha detto. Inoltre, alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto una fiammata improvvisa con l'elicottero ancora in quota e aver sentito poi un forte botto.