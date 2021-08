Eleonora Brigliadori rifiuta lo spot a favore dei vaccini: "Tra 18 mesi moriranno tutti"

Ha fatto il giro della rete il video in cui Eleonora Brigliadori si è rifiutata di girare uno spot per la regione Abruzzo, in cui avrebbe dovuto invitare le persone a vaccinarsi: "Cosa fa la regione Abruzzo? - esordisce l'attrice - Invitare a mandare le persone al macello. Lo vedrete cosa succederà tra 18 mesi, siate la prima regione che salva le persone".

Parole, quelle dell'attrice, che hanno lasciato senza parole le persone che stavano lavorando allo spot e che hanno deciso di allontanarsi mentre Brigliadori si lanciava in una vera e propria invettiva no vax: "Ogni uomo deve decidere cosa fare della propria vita - ha proseguito l'attrice come si vede nel video mostrato da "Zona Bianca" -. Non deve esserci un uomo nella stanza dei bottoni che con un impulso 5G ti manda in corto circuito il cervello, il cuore o altri organi. Perché è questo quello che accadrà. La grafite che c'è dentro (al vaccino, ndr) ha il potere di condurre dei corto circuiti esattamente dove voi siete più deboli. Questo vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà tutto. Vi distruggeranno il genoma".