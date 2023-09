Morto il "re del cioccolato" Flavio Repetto, patron di Elah-Dufour-Novi

Nato a Lerma, in provincia di Alessandria, nel 1931 , Repetto si trasferì a quattordici anni a Genova, dove iniziò a lavorare. Iscrittosi a Ragioneria, si pagò dapprima gli studi facendo il cameriere e in seguito decise di intraprendere l'attività imprenditoriale.

Gli inizi

Negli anni 50 avviò nella sua città natale la sua prima attività, l'azienda vinicola Vallechiara per l'imbottigliamento del vino. Una decina di anni dopo fondò la Generale Ristorazione s.p.a., la prima attività in Italia attiva nella ristorazione collettiva di qualità. Arrivò a servire oltre 50mila pasti al giorno per aziende come Ansaldo, Italsider, Michelin e Fiat.