Sagre gastronomiche: le più buone della settimana

SAGRA DEI CANEDERLI, Vipiteno (Bolzano) - Grande festa a Vipiteno, in Alto Adige, con uno dei piatti più tipici sudtirolesi: domenica 10 settembre si celebrano i canederli, i deliziosi “gnocchi rotondi” tipici di queste montagne. In Città Nuova, Città Vecchia e in Piazza Città a Vipiteno viene allestita una tavolata lunga 40 metri, allestita per assaporare oltre 70 tipi di canederli, proposti in infinite varianti di sapore: allo speck, in brodo, al fegato, ai funghi, magri e persino dolci. Informazioni: www.sagradeicanederli-vipiteno.com.

FUNGOLANDIA, Alta Valle Brembana (Bergamo) – Nove giorni di festa, dal 2 al 10 settembre, in provincia di Bergamo, per scoprire il mondo dei funghi e le bellezze ambientali di un territorio ricco di cultura e tradizioni: l’occasione è offerta dalla 16esima edizione di “Fungolandia – La Sagra del Fungo in Val Brembana”. Nel corso della sagra si scopre il mondo dei funghi, con escursioni guidate dai micologi, la Mostra del Fungo della Val Brembana, le degustazioni con lo “Street Fungo” e con menu a base di funghi nei ristoranti convenzionati. Nel weekend, inoltre, presso la mostra del fungo di Piazzatorre si può acquistare (al costo di 7,5 Euro) il Picnic di Fungolandia, una food-bag con panino con salame nostrano, formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP, assaggio di funghetti sott’olio, yogurt con miele o confettura delle aziende agricole locali, grissini artigianali e una bottiglietta d’acqua. Tante le attività collaterali a corollario dell’evento che potrete scoprire sul sito di riferimento della manifestazione: www.fungolandia.it.

FESTA DEL MOSCATO DI SCANZO, Rosciate (Bergamo) – Torna, da giovedì 7 a domenica 10 settembre, questa bella sagra: , interrotta negli ultimi tre anni. Nei quattro giorni di festa sono in programma degustazioni, laboratori, escursioni ed eventi per grandi e piccini. Protagonista della festa è il moscato, unica DOCG della bergamasca, accompagnata dai sapori unici dell’enogastronomia locale: oltre al Moscato di Scanzo, protagonista indiscusso dell’evento, ci sono birre e distillati; miele, formaggi e tanti altri prodotti genuini. Completano l’evento musica, spettacoli, laboratori e degustazioni guidate per adulti e bambini. Domenica 10, per tutti coloro che hanno voglia di “sgranchirsi” le gambe è in programma la “Moscato di Scanzo Trail:”, una gara podistica di 20 km e 900 mt di dislivello che si sviluppa sui sentieri delle colline di Scanzorosciate, tra i filari delle vigne (partenza ore 08.30). Per i piccoli c’è la Kids Run, la corsa di 1 km in partenza alle 8.45. INFO: festadelmoscato.it.



LA SAGRA DEL PEPERONE, Carmagnola (Torino) – Prosegue fino al 10 settembre la 74° edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, la più grande sagra d’Italia dedicata al gustoso ortaggio e ogni anno propone eventi gastronomici, culturali e artistici con esperienze coinvolgenti per tutte le età. Nella storica cittadina piemontese sono dedicate alla sagra ben otto piazze, di cui sei ospitano le specialità enogastronomiche, con 2500 posti a sedere e oltre 200 espositori. Il cartellone è ricco di proposte a cavallo tra gusto e cultura, con degustazioni, workshop, show coking, cene a tema, street food, spettacoli di vario genere, talk show, iniziative solidali, area bimbi, una grande rassegna commerciale e molto altro ancora. Informazioni: www.fieradelpeperone.it.

VALTIDONE WINE FEST, Valtidone (Piacenza) – Dopo un primo appuntamento, svoltosi domenica 3 settembre, prosegue la rassegna enogastronomica che, nelle quattro domeniche del mese, celebra il gusto di una terra di confine. Valtidone Wine Fest nel mese tradizionalmente dedicato alla vendemmia offre il meglio della tradizione enogastronomica di un territorio di confine. I prossimi appuntamenti sono per le domeniche 10/9, 17/9 e 24/9: in questa terra attraversata dal Po e protetta da una rigogliosa vegetazione, nella quale svettano imponenti castelli e fortificazioni, ci sono numerose occasioni per degustare i vini tipici del luogo: il 10 settembre l’appuntamento è a Ziano Piacentino per scoprire la Malvasia, domenica 17 settembre è la volta dei vini dolci e autoctoni dell’Alta Val Tidone, mentre l’ultima tappa di questo tour enologico è domenica 24 settembre a Pianello Val Tidone, alla scoperta dei vini frizzanti tra cui il Gutturnio. Ad accompagnare questi ottimi vini ci sono gli squisiti prodotti tipici piacentini, tra cui la chisöla la pancetta, il batarö ai tortelli con la coda. Infine, concerti, cene, eventi di intrattenimento, visite guidate. Informazioni: www.valtidonewinefest.it.

SAGRA DELLE ERBE PALUSTRI, Bagnacavallo (Ravenna) – Appuntamento nel grazioso borgo ravennate da venerdì 8 a domenica 10 settembre per scoprire le antiche arti dell'utilizzo delle erbe di valle e del legno nostrano e per apprezzare la sapienza delle mani degli artigiani locali e di quelli provenienti da altre regioni italiane. Ci sono un mercatino del riuso, laboratori dimostrativi di intreccio, la mostra di antichi mestieri rurali, spettacoli ed eventi sportivi (tra cui la seguitissima Podistica delle Erbe Palustri e l’esibizione di ginnastica ritmica) e spettacoli; non mancano naturalmente le degustazioni di piatti tipici locali realizzati dalle adzore (le abilissime massaie locali) come strozzapreti e strozzasindaci, ottimi taglieri, secondi a base di carne e squisiti dolci caserecci. Il programma dettagliato dell’evento è sul sito: ecomuseoerbepalustri.it.

SAGRA DEL CIAMMELLOCCO, Cretone di Palombara Sabina (Roma) – Sabato 9 e domenica 10 settembre sono due giornate da dedicate al tradizionale ciammellocco, deliziosa ciambella tipica da degustare nell'antico borgo medievale di Cretone, piccola frazione di Palombara Sabina, in provincia di Roma. Il ciammellocco si prepara con uova, farina, anice, limone e olio; si cuoce al momento e si serve ancora caldo, come da antiche tradizioni locali. È molto più di un dolce: è un vero e proprio piatto della cucina tradizionale contadina che in passato costituiva un elemento importante dell’alimentazione “povera” data la sua elevata capacità di conservazione. Si gusta in abbinamento ad altri piatti tradizionali, come gli squisiti longarini al sugo, o ai secondi piatti della zona, meglio se accompagnati da un buon bicchiere di vino locale. In occasione dei due giorni della sagra si possono scoprire i monumenti e la bellezza di Cretone e divertirsi a suon di buona musica. Informazioni: www.liberamentecretone.org.

BUFALA FEST, Napoli – Da giovedì 7 a domenica 10 settembre Piazza Municipio a Napoli si trasforma in cucina a cielo aperto per un gustosissimo evento in cui godersi carni, affettati e naturalmente formaggi, tutto rigorosamente di bufalo e bufala: protagonisti della festa sono infatti, oltre alle deliziose mozzarelle, tutti i prodotti di questo animale, tra cui carni, salumi, formaggi e latticini vari. Produttori e chef stellati fanno scoprire ai visitatori "I sapori della Filiera"; con ricette sfiziose e ricercate in cui la carne di bufalo viene sapientemente accostata a prodotti campani a chilometro zero. Oltre alla buona cucina ci sono gli eventi di un ricco cartellone di iniziative, tra cui laboratori, show-cooking e tanti, anzi tantissimi, momenti di gusto in cui scoprire e apprezzare i prodotti del bufalo e della bufala. Tutte le informazioni sono online sul sito: www.bufalafest.com.

PEPERONCINO FESTIVAL, Diamante (Cosenza) - Il festival più piccante d’Italia da appuntamento a tutti i palati da giovedì 6 a domenica 10 settembre a Diamante, località marina calabrese al centro della Riviera dei Cedri. Il peperoncino piccante, prodotto principe di questa regione, è pronto a infuocare i palati con mille squisite specialità dal gusto decisamente piccante. Il festival si propone di far conoscere tutti gli aspetti culturali e gastronomici di questo prodotto simbolo della tradizione locale, compresi gli aspetti afrodisiaci e caccia-malocchio che gli sono attribuiti dalle credenze popolari, ma anche quelli di efficacia per la salute secondo studi medici e scientifici. Sul lungomare fino a tarda notte sono in programma degustazioni infuocate, spettacoli, mostre, convegni medici, vignette sul ring, film; da non perdere anche la storica finale del “Campionato Italiano Mangiatori di Peperoncino”, in programma nella serata di sabato 9 settembre. Informazioni: www.peperoncinofestival.org.