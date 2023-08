Alle Seychelles per il trionfo della cucina creola

Pensando a questo eden è difficile che venga in mente il cibo, piuttosto si pensa subito alle spiagge e al mare da favola, ma le Seychelles hanno una forte tradizione culinaria: nei secoli sono passati da qui numerosi popoli con culture e tradizioni diverse, ognuno di loro ha lasciato un segno che oggi riconosciamo nei sapori e nelle ricette. A rendere indimenticabile una cena o un pranzo ci sono ristoranti unici che oltre a deliziare il palato, allietano la vista grazie alla loro posizione magica. Eccone otto.



Mahé - L’Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, con il suo ristorante di recente apertura, è un luogo lussuoso ed eclettico che, grazie alla sua posizione panoramica, offre la possibilità di cenare cullati dal dolce suono delle onde del mare ammirando l’oceano al tramonto. Il bellissimo contesto in cui è inserito il ristorante “Mahé” sazia in un attimo gli occhi e il cuore, per riempire di emozioni anche il palato è possibile ordinare da un menù à la carte. La carne ma anche il pesce, accompagnati da vini prestigiosi, rum e dessert a base di frutta esotica sono una gioia per il palato.



Surfers Beach - Sempre a Mahè questo ristorante è posizionato sul ciglio della strada che si affaccia su Anse Parnel, una bellissima spiaggia appartata di sabbia bianca. Al Surfers Beach si respira l’atmosfera più vera e autentica delle Seychelles, infatti è un punto di ritrovo per i giovani e per le famiglie del posto. In un’atmosfera di relax assoluto, non solo vengono proposti piatti prelibati della cucina creola oppure di quella internazionale, ma si può anche scegliere un drink dal bere al tramonto.



Mango House Seychelles - Situato nel sud di Mahé, adagiato lungo la costa a ridosso della grande baia di Anse La Mouche, “l’acquario delle meraviglie”, è un rifugio intimo ed elegante. Uno dei cinque ristoranti all’interno è il “Moutya”, capace di sorprendere e stupire ogni giorno. Il ristorante è raffinato ed innovativo, i suoi piatti rendono omaggio alla cucina creola, mangiare in questo locale è come fare un viaggio nella tradizione della cucina locale fatta di sapori e profumi speziati. Assaporare un’insalata di marlin affumicato o un king snapper avvolto in una foglia di banano è un’esperienza unica difficile da dimenticare.



Il Ristorante Del Place - A Mahé questo è un piccolo e caratteristico locale situato a Port-Glaud sulla costa occidentale dell’isola Il Del Place sorge sulla spiaggia a pochi passi dall’acqua e offre una vista sensazionale sull’isoletta di Islette, separata dalla terraferma da acque poco profonde. È il luogo ideale dove rilassarsi cullati dalla fresca brezza marina, assaporando le pietanze creole influenzate da un tocco francese, tailandese o italiano. All’ingresso del locale è presente un bancone dove viene esposto tutto il pescato del giorno.



Pirogue - Grazie alla sua meravigliosa posizione, direttamente sulla spiaggia di Cote-d’Or, sull’isola di Praslin, offre la possibilità di mangiare a due passi dall’oceano in un’atmosfera accogliente e rilassata. La vista gode dello splendido paesaggio che si staglia all’orizzonte, il palato è appagato dalle prelibatezze tipiche della cucina creola ed internazionale. La peculiarità di questo locale è che ogni servizio è accompagnato da musica dal vivo suonata direttamente dalle band locali. Il Pirogue, inoltre, propone una vasta selezione di cocktail, vini, distillati e liquori.



Chez Jules - Si trova a la Digue in una posizione lontana da tutto, è un’oasi accogliente fatta di foglie di paglia. Lo chef è il proprietario ed insieme alla figlia e ad altri membri della famiglia si impegnano per far sentire gli ospiti come a casa e come persone di una grande famiglia. Questo locale è ideale per gustare un pranzo a base di prodotti del posto oppure per bere un succo di frutta locale: a rendere il curry di polpo, l’insalata di polpo o il piatto speciale di Chez Jules ancora più magico è sicuramente la vista mozzafiato sulla spiaggia.



Boardwalk Bar & Grill - A Eden Island, Mahé, questo è un luogo magico in qualsiasi momento della giornata. Situato su Eden Island proprio in riva al mare, questo meraviglioso locale offre una vista mozzafiato sul porto turistico, sull’oceano e sulle montagne. Qui viene servita la colazione, il pranzo e la cena, inoltre a disposizione degli ospiti ci sono comodi divani che possono trasformarsi in un “ufficio”.



L’Habitation - E’ un ristorante nell’isola di Cerf, affacciato sul Parco Marino di St. Anne, al centro di una laguna tropicale. E’una zona lontana dal turismo di massa, dove non circolano le automobili e dove si respira la vera essenza delle Seychelles. Il piccolo locale, arredato con materiali pregiati e moderni, è noto per la sua buona cucina internazionale, ma soprattutto per il suo eccezionale buffet creolo. È un luogo magico dove trascorrere ore felici e spensierate assaporando la cucina tipica.



Per maggiori informazioni: www.seychelles.travel