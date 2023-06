Rooftop e panorami mozzafiato per un'estate open air

Estate è avventura, scoperta, libertà. Non importa la meta: dovunque ci si trovi, è un rito immancabile, e piacevolissimo, coronare le giornate più calde dell’anno con esperienze indimenticabili. Ecco una selezione di spettacolari terrazze panoramiche in giro per il mondo.



On top of the world - Un rigenerante bagno in piscina o un aperitivo al tramonto sui tetti delle città più belle del mondo? Molte le suggestioni suggerite da Marriott Bonvoy. In Côte d’Azur, JW Marriott Cannes è un’icona per i visitatori che desiderano godersi il sole di Cannes, magari a bordo piscina mentre si sorseggia un calice di champagne al 360° Panorama Rooftop. Anche il recentissimo Renaissance Porto Lapa Hotel, che sorge in uno dei quartieri storici e più vivaci di Porto, offre una vista panoramica sullo skyline della città: lo Sky Bar al quinto piano è il luogo ideale dove gustare cocktail e fingerfood.Sulla sommità di The Ritz-Carlton di Istanbul, la terrazza The Roof ospita l’iconica Infinity Pool con bar, da con un panorama che abbraccia il Bosforo e tutta la città.



Leggi Anche Street art: dieci fantastici murales ai quattro angoli del mondo

Tramonti a Ibiza - Per trascorrere una giornata indimenticabile tra cocktail, proposte gastronomiche di alto livello e spettacoli di musica dal vivo, ecco alcuni rooftop della catena Palladium Hotel Group. Lussuosissimo è l'Epic Infinity Lounge, il rooftop di BLESS Hotel Ibiza con piscina a sfioro e vista su Cala Nova: con il suo menù, che unisce i sapori dell'Asia e dell'America Latina, e la sua esclusiva selezione di cocktail regala un'esperienza unica. Il The Ninth Rooftop di Hard Rock Hotel Ibiza diventa invece il palcoscenico del Bioxal, uno spettacolo che propone musica elettronica e dal vivo, per ammirare dall'alto uno dei migliori tramonti dell'isola. Infinity pool, musica dal vivo e vista panoramica sul mare: questo ciò che si trova alla Gravity Sky Lounge di TRS Ibiza Hotel, di fronte alla baia di San Antonio. Con una vista incredibile su Platja d'en Bossa, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel è rinomato per la sua offerta gastronomica e di intrattenimento. Alle Canarie, la terrazza di Hard Rock Hotel Tenerife è l’ideale per ammirare l'isola dall'alto.



Sudafrica, il drink è con vista - In Sudafrica molti sono i rooftop e le terrazze da cui godere di una vista sulle montagne o sull’oceano senza precedenti. Partendo da Cape Town, Vista Bar & Lounge, offre drink eclettici, intrattenimento dal vivo ed esperti mixologist, da sorseggiare ammirando la Table Mountain sullo sfondo. Sempre a Cape Town, Gigi Rooftop, la terrazza al sesto piano dell’hotel Gorgeous George, propone una rivisitazione unica dei classici moderni, una cucina sostenibile con prodotti a km zero. A Camps Bay, Baptiste Rooftop presso Marly Boutique Hotel & Spa è noto per la sua vista mozzafiato, la splendida piscina a sfioro e la sua atmosfera rilassante. A Umhlanga, a nord di Durban, The Oyster Box Hotel ospita tre diversi locali, ognuno con le sue peculiarità, tra cui The Oyster Bar, specializzato in frutti di mare di qualità. Infine, a Johannesburg Alto234, al 57° piano dell’hotel The Leonardo, regala una vista esclusiva sulla città e dintorni, aggiudicandosi il titolo di urban bar più alto del continente.



Leggi Anche Ruote panoramiche: le più belle e curiose del mondo

New York City ad alta quota, dal brunch all’aperitivo - I rooftop della città che non dorme mai regalano panorami mozzafiato e scenari unici. Il nuovo Moxy Brooklyn Williamsburg ospita LilliStar, un lounge bar con affaccio sul Williamsburg Bridge e sullo skyline di Manhattan. Sempre a Brooklyn, il Bar Blondeau è gettonatissimo tra i local: da visitare in settimana nella fascia 17-19 quando i cocktail costano $11, una modica cifra considerata la media in città. A Manhattan, The Pool Club presso Virgin Hotel New York è un’oasi di relax e divertimento a due passi dall’imponente Empire State Building. A Roosevelt Island, Panorama Room, il bar al 18° piano del Graduate Hotel, propone un menù brunch da leccarsi i baffi e una selezione stagionale di cocktail creativi.



Lisbona, miradouros e rooftop - Sviluppandosi su sette colli, Lisbona offre viste panoramiche senza paragoni. Per questo motivo i suoi miradouros e rooftop sono sempre gettonatissimi. Da quelli con vista sul Tago a quelli dove lo sguardo può spingersi fino all’Atlantico; dalle terrazze tra i vicoli del centro storico a quelle nei quartieri emergenti, ce ne sono davvero tantissimi. Tra i più cool, il V rooftop bar del The Vintage Hotel nella zona di Principe Real, Entretanto, il rooftop dell’Hotel Chiado che ospita periodicamente mostre d’arte ed eventi e, per una serata esclusiva, il Seen Sky Bar al nono piano del Tivoli Avenida Liberdade Hotel che vanta una vista straordinaria che si estende dal Castello di San Giorgio al fiume Tago, fino alle montagne di Arrábida.



Oasi di pace nel cuore della Medina - A Marrakech il riad Dar Darma mette a disposizione di ospiti e non (su prenotazione), una tipica terrazza marocchina con lettini, amaca, aree relax ombreggiate e una piccola piscina dove rinfrescarsi. Vi si può fare una colazione o un pranzo provando la cucina tradizionale della Chef Maria, ma anche sorseggiare un tè alla menta, un aperitivo a base di cocktail e mocktail da abbinare a piccoli amuse-bouche come briouats alle verdure, pancake salati o deliziosi assaggi della cucina locale.



Champagne sul rooftop a Lucca - Immerso nella meravigliosa cornice di Piazza del Giglio da sempre terra di storia e arte, l’hotel Grand Universe Lucca regala una vista ineguagliabile dal rooftop Sommità Martin Orsyn Champagne, situato in uno spazio intimo e raccolto con soli venti posti a sedere, incastonato fra i tetti secolari e affacciato sullo storico Teatro del Giglio. La Champagneria, nata dalla collaborazione con Martin Orsyn Champagne, è una proposta unica nello scenario della convivialità toscana di lusso, dove la degustazione dello champagne della maison e dei cocktail è accompagnata dalla cucina sofisticata dello Chef Alessandro Manfredini del ristorante Legacy dell’hotel.