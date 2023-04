Ruote panoramiche: le più belle e curiose del mondo

AIN DUBAI – Costruita in occasione di Expo 2020, la nuova ruota panoramica di Dubai, con i suoi 250 metri, è la più alta del mondo. Può ospitare contemporaneamente fino a 1.750 passeggeri, comodamente sistemati a bordo di 48 capsule a doppio vetro con aria condizionata. Offre ai visitatori 19 tipi di esperienze che vanno dal 38 ai 76 minuti

SINGAPORE FLYER, Singapore – Terza al mondo per altezza con i suoi 165 metri, è stata aperta nel 2008: dalla sua sommità lo sguardo può correre per una visuale che arriva a 45 chilometri. È composta da 28 cabine, ciascuna delle quali può ospitare 28 persone. Un giro completo dura, all'incirca, 32 minuti.

LONDON EYE, Londra – Il London Eye, pur spodestato in altezza da altre ruote panoramiche, raggiunge comunque la ragguardevole quota di 135 metri. Noto anche con il nome di Millennium Wheel, dato che la sua costruzione è stata terminata nell’anno 2000, ha 32 cabine numerate da 1 a 33: manca infatti, per motivi scaramantici, la numero 13.

HIGH ROLLER, Las Vegas – Seconda al mondo per altezza (ha superato di soli due metri la ruota panoramica di Singapore), misura 167,6 metri e si trova sulla Strip di Las Vegas. Ha 28 cabine con pareti in vetro e di notte la sua illuminazione è assicurata da oltre 2.000 LED di tutti i colori. Un giro completo richiede circa trenta minuti.

RIESENRAD, Vienna - Non è altissima: appena 65 metri, ma è la più antica d'Europa e sicuramente la più romantica. La ruota del Prater, ossia la Wiener Riesenrad, risale infatti al 1896. Costruita su progetto dell'’ingegnere britannico Walter Basset, è stata gravemente danneggiata da un incendio nel 1945 e in seguito ricostruita: porta solo 15 cabine (in origine erano 30) proprio per non appesantire la struttura.

BIG O, Tokyo - La sua particolarità sta nel non avere il classico perno centrale: Big-O si muove invece su una rotaia, ha un diametro di circa 60 metri e impiega 15 minuti a completare un giro. E se, oltre ad ammirare il panorama a qualcuno venisse voglia di cantare, niente paura: le cabine della ruota sono anche dotate di karaoke.

CHANGSHA FERRIS WHEEL, Changsha, Cina – Con i suoi 120 metri di altezza, è una delle più grandi del mondo. La sua costruzione è stata completata nel 2004 ed è situata nelle immediate vicinanze dello stadio Helong.

TIANJIN EYE, Tianjin, Cina - Alta 120 metri come la precedente, è costruita sopra il ponte Yongle, sul fiume Hai, ed è stata inaugurata nel 2008. Con le sue 48 cabine, nelle quali trovano posto 8 passeggeri ciascuna, completa una rotazione in 28 minuti, trasportando 768 passeggeri all'ora.



PACIFIC PARK WHEEL, Santa Monica - Situata all'interno del parco divertimenti fronte oceano a Santa Monica, la Pacific Park Wheel è la prima ruota panoramica al mondo alimentata dall'energia solare. È alta 26 metri e costituisce una delle principali attrazioni del parco.

COSMO CLOCK 21, Yokohama, Giappone - Questa ruota panoramica è alta 112,5 metri ed è situata nel parco divertimenti Cosmo World, nel quartiere Minato Mirai 21 di Yokohama, in Giappone. Costruita nel 1989, la struttura è stata smantellata nel 1997 e poi ricostruita nel 1999. Porta 60 capsule in ciascuna delle quali trovano posto 8 passeggeri. Un giro richiede circa 15 minuti.