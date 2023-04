Giardini e parchi da sogno: ecco i più belli al mondo

Questi spicchi di natura anche in città sono luoghi ideali in cui passeggiare, respirare aria pulita e dimenticare lo stress: ne abbiamo selezionati dieci in tutto il mondo, da visitare al più presto e ai quali dedicare un po' di tempo nel corso della nostra prossima vacanza.

Giardino Botanico di Brooklyn, New York

GIARDINI DI LAS POZAS, Messico - Il nome significa Giardini delle piscine. Creati dal mecenate e poeta britannico Edward James tra il 1947 e il 1949, i giardini sono situati presso la città di Xilitla e si ispirano al surrealismo. Sono composti da alcune decine di grandi sculture e strutture architettoniche, combinate con un lussureggiante giardino tropicale nel quale si trovano anche alcune piscine naturali dalle quali prende nome il parco.

GIARDINI DI VILLA D'ESTE, Tivoli - Villa d'Este di Tivoli è stata inaugurata insieme ai suoi giardini e agli incantevoli giochi d'acqua nel 1572 e fa parte dei patrimoni dell'Umanità UNESCO. Il giardino, opera di Pirro Ligorio, si sviluppa su più livelli a partire dalla facciata posteriore della villa, ed è articolato fra terrazze e pendii, sfruttando in modo suggestivo le pendenze del terreno. Le incantevoli fontane e giochi d'acqua che decorano il parco sono alimentate dal fiume Aniene solo grazie ai naturali dislivelli del terreno, senza alcun congegno meccanico.

PARCO DELLA REGGIA DI CASERTA - Questo parco paesaggistico, con giardini acquatici e sculture, è stato progettato da Luigi Vanvitelli e da suo figlio Carlo come un'estensione della Reggia, residenza reale appartenuta ai Borbone delle Due Sicilie. Il parco, uno dei più grandi d’Europa, fu creato alla metà del Settecento, si estende per 120 ettari e si ispira all’impianto dei parchi delle grandi regge europee del tempo, come Versailles e Schönbrunn.

ROYAL BOTANIC GARDENS, Kew, Londra - Si trova a poca distanza da Londra e costituisce uno dei più grandi e importanti giardini botanici del mondo: si estende su un’area di 120 ettari e comprende spazi dedicati al tradizionale giardino inglese, un complesso di serre, un'iconica pagoda settecentesca e un grande arboretum. Oggi è un centro di ricerca botanica di primo livello.

GIARDINO BOTANICO DI BROOKLYN, New York - Situato nel cuore di Brooklyn come una vera oasi di natura in città, si estende su oltre 21 ettari di superficie e ospita alberi, arbusti e fiori distribuiti in diverse aree tematiche: ci sono ad esempio la zona degli alberi da frutta, un giardino aromatico, uno di specie native, un roseto e un giardino di piante acquatiche e fluviali. Vi si trovano anche il Cornelius Vander Starr Bonsai Museum e una galleria d'arte.

KEUKENHOF, Lisse, Olanda - Questo parco botanico, situato a una trentina di chilometri da Amsterdam, si estende su oltre 30 ettari dominati dai fiori, soprattutto dai bulbi; ogni anno ne vengono piantati circa 7 milioni per garantire una spettacolare fioritura primaverile. Il giardino è progettato in stile inglese, con le fioriture organizzate per dare vita a spettacolari arazzi floreali, di bellezza senza uguali.

GIARDINI DI VERSAILLES, Parigi - Con la loro superficie di circa 800 ettari, in gran parte ricoperto da giardino alla francese, il parco di Versailles è tra i più grandi e antichi giardini d'Europa. Costruiti per ordine di Luigi XIV nel 1661, sono stati progettati da André Le Nôtre: sono stati necessari 40 anni di lavoro per completarli e ancora oggi sono parte integrante e fondamentale della Reggia.

BUTCHART GARDENS, British Columbia, Canada - Progettati da Jennie Butchart, la quale nel 1904 si adoperò insieme al marito per creare questo fantastico giardino sfruttando il terreno di una ex cava, i Butchart Gardens sono un gruppo di giardini floreali situati vicino a Victoria sull'isola di Vancouver. Completati nel 1921, sono suddivisi in diverse aree tematiche, tra cui il giardino giapponese, quello all'italiana, il giardino di rose. Nel 2004 sono stati proclamati “sito storico nazionale del Canada”.

KENROKUEN, Kanazawa, Giappone - Il suo nome significa "Giardino delle sei sublimità" ed è considerato uno dei più belli del Giappone. Questo antico giardino, creato durante il periodo Edo, per noi occidentali nel Seicento, un tempo faceva parte del castello di Kanazawa. Ospita circa 8.750 alberi e 183 specie di piante ed è incantevole da visitare in tutte le stagioni.

GIARDI NI DEL GENERALIFE, Alhambra, Granada– Sfatiamo una errata convinzione: l’Alhambra non è un palazzo e il Generalife il suo parco: è piuttosto un insieme di palazzi costruiti in epoca diversa da differenti sultani. Uno di questi è il Generalife, residenza estiva dei regnanti, circondata dall’immenso e spettacolare giardino che fa innamorare i visitatori. Ne fanno parte a piano titolo anche i numerosi patii, gli incantevoli cortili interni al palazzo, adornali da piante, vasche e giochi d’acqua.