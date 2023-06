Benessere: cinque splendide Spa per il relax di inizio estate

Dal mare ai monti, le strutture un po’ speciali per un’esperienza rigenerante in attea delle vacanze

Se ci serve un momento di riposo per affrontare l’ultimo periodo di lavoro, o se semplicemente vogliamo regalarci uno stacco in cui ricaricare le batterie, ecco cinque Spa molto particolari, in tutta Italia, al mare o tra i monti , per ritrovare il nostro benessere e riposarci davvero.

In montagna o in riva al mere, dove andare per un momento di benessere totale

GRAND HOTEL SANTA DOMITILLA, Isola di Ponza - L'hotel stesso è un'oasi di riposo e di quiete nell'effervescente atmosfera dell'Isola di Ponza. Per un relax totale c’è il Percorso Benessere, ospitato nella penombra di antiche grotte sapientemente illuminate da giochi di luce cromo-terapici, con piscine in cui l’acqua è a diversa temperatura per offrire agli ospiti un percorso di rilassamento davvero originale. La prima grotta ospita il “Frigidarium” con acqua a 19°/22 gradi, composto da due vasche di diversa profondità, una all’interno della grotta e l’altra esterna, collegate tra loro. Nella seconda grotta si trova il “Calidarium” nel quale l'acqua raggiunge i 35°/38 gradi, con vari idromassaggi (letto relax, idromassaggio verticale, geyser, panche jacuzzi con cascate), giochi d’acqua e luci cromo-terapeutiche. Infine, la terza grotta ospita un bagno turco con cromo-terapia, per un benessere totale. Il tutto in un ambiente ovattato, silenzioso e molto suggestivo, per riposare il corpo e la mente.

BLU SUITE RESORT SUITE & SPA, Belllaria Igea Marina (Rimini) – Una Spa dedicata alla talassoterapia, sfruttando un prodotto di eccellenza del territorio: il pregiatissimo sale di Cervia. Il sale si trova nelle due vasche di idromassaggio ad alta concentrazione salina (200 grammi per litro), nelle quali si può anche fare un’esperienza di galleggiamento simile a quella del Mar Morto; negli scrub delicati, nei trattamenti detossinanti e defatiganti. Il sale ha la riconosciuta capacità di richiamare i liquidi all’esterno dell’organismo: quindi, è particolarmente utile per combattere la ritenzione idrica. Dopo l’immersione nelle vasche idrosaline, è da provare il massaggio Pindasveda, che associa il sale alle tecniche di massaggio ayurvediche, in una particolare rivisitazione del trattamento con i fagottini caldi riempiti di sale marino e di erbe mediterranee, come rosmarino e lavanda. In alternativa, soprattutto nei caldi mesi estivi, è da provare il massaggio con sale di Cervia, olio di sesamo e burro di mango, dalle proprietà defatiganti, drenanti ed esfolianti. E dato che la Riviera Romagnola è un luogo di elezione per le famiglie con bambini, ci sono anche i massaggi speciali per i neonati e i piccolissimi, per favorire il loro rilassamento e la nanna con un delicato massaggio a base di olio di sesamo.

DOLOMITI WALKING HOTEL E SPA – Una catena di dieci piccoli boutique hotel, inseriti armoniosamente nei paesaggi e nella natura della Val di Fassa, Val di Non e Val di Sole, in cui il benessere ha carattere olistico e in piena armonia con le attività outdoor. Ogni albergo ha una sua proposta per viziare l’ospite, dalla “Culla multi beauty” dell’Hotel Lupo Bianco (Canazei, Val di Fassa), uno speciale lettino che riproduce il movimento delle onde nel quale lasciarsi coccolare con trattamenti a base di fitoestratti dolomitici; alla “Zerobody therapy”, del Piccolo Hotel (Vigo di Fassa), una vera e propria Spa galleggiante che avvolge il corpo senza bagnarlo e trasmette un rilassamento profondo fluttuando dolcemente. In Val di Non, il Pineta Nature Resort (Frazione Tavon - Predaia, Trento) ha creato il “Pineta Therapy” un percorso olistico che allinea attività all'aperto (yoga, respiro circolare, meditazione e campane tibetane); Lo Chalet al Foss Alp Resort di Vermiglio, in Val di Sole, propone “Love set”, un'esperienza al top del romanticismo, con l'uso esclusivo della Infinity Pool interamente ricoperta di petali di rosa e altre iniziative all'insegna della coppia e dell'amore.

VINUM SPA, CASTELLO DI SPESSA DI CAPRIVA (FRIULI) – La filosofia di questa bella Spa è tutta incentrata sulle proprietà benefiche dei principi attivi delle uve e del vino. La struttura, situata fra le colline del Collio goriziano, è interamente dedicata alla Vinoterapia. Ricavata nella zona delle antiche scuderie del Castello, la Vinum Spa offre al suo interno una piscina con idromassaggio e all’esterno una seconda vasca e un idromassaggio esagonale panoramici. Ci sono anche i grandi tini per la vinoterapia, gli spazi per i massaggi con pietre calde ricavate dalla marna (il terroir del Collio ricco di sali e microelementi, da cui i vini traggono carattere, profumi, mineralità e freschezza), una linea di cosmetici naturali agli estratti di uva e di vite creati appositamente per la Spa del Castello. Un percorso è dedicato anche alla Grappaterapia, con trattamenti dall'azione antiossidante, antinfiammatoria e tonificante che si concludono con la degustazione di una delle grappe della tenuta.



SAVINELA SPA, HOTEL GRANBAITA DOLOMITES, Selva di Val Gardena - La savinela è un delicato fiore di rara bellezza che cresce nella vicina Vallunga: in quest’ottica i trattamenti e i prodotti utilizzati nella Spa che porta il suo nome si rifanno interamente alla natura alpina e al benessere che ne deriva, per potenziare gli effetti benefici di passeggiate ed attività fisica all'aria aperta. Il cuore della Spa è la grande piscina con l’acqua a 30°C, un continuum tra la grande vasca interna e la piscina panoramica esterna, affiancata da vasche idromassaggio interne ed esterne. La sauna finlandese, il bagno turco aromatico, la doccia di neve, l’oasi salina (con grotta e piscina), la sauna al fieno, le saune private per chi desidera la massima privacy sono ideali per purificare il corpo, eliminare le tossine, rafforzare il sistema immunitario. Nel grande giardino si fa pratica di yoga e pilates contemplando le cime dolomitiche. Da provare è il rituale all'arnica che prevede bagno alle rose, peeling al fieno e massaggio con oli di arnica.