Momenti di paura per Edoardo Stoppa e la sua troupe aggrediti a Battipaglia, in provincia di Salerno, dal presunto "killer dei gatti", l’uomo sospettato di aver ucciso oltre 70 felini usando dei bocconi avvelenati. Dopo varie ricerche, l’inviato di "Striscia la Notizia" è riuscito ad individuare l’uomo, un cubano di cui non sono state rivelate le generalità, decidendo così di andare a chiedergli spiegazioni.



L’uomo non ha però voluto rispondere alle domande e ha preferito chiamare la polizia sostenendo che lo stessero rapinando. Nel video si vede l’aggressore minacciare Stoppa con un grosso coltello da cucina tentando addirittura di scagliarsi contro di lui. Solo l’intervento degli agenti, uno dei quali è rimasto ferito, ha evitato il peggio. L’uomo è stato arrestato e processato per direttissima.