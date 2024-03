Edoardo Galli, 17enne scomparso da Colico (Lecco): l'ipotesi della fuga in Russia

Sono ore di apprensione a Colico (Lecco), dove dal 21 marzo non si hanno più notizie del 17enne Edoardo Galli.

Il ragazzo, uscito per andare a scuola, non è mai giunto al liceo scientifico Nervi-Ferrari di Morbegno (Sondrio) e non ha più fatto ritorno a casa. È stato il padre che, non vedendolo tornare, ha provato a contattarlo sul cellulare, che però risultava spento. Secondo gli investigatori, sarebbe invece salito su un treno diretto a Milano. Tra le ipotesi spunta anche quella di una fuga verso la Russia: come riferito dai genitori, negli ultimi giorni Edoardo aveva effettuato molte ricerche su Internet sulla guerra in Ucraina. La madre del ragazzo è di origine russa e lui ha il doppio passaporto.