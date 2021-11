Ecomafie, Legambiente: Campania maglia nera con 15 reati al giorno

-afp

La Campania è maglia nera in materia di reati ambientali secondo il rapporto "Ecomafia 2021" di Legambiente. Stando ai dati dello studio, nel 2020 in Regione sono stati accertati 5.457 reati di illegalità ambientale, al ritmo di 15 al giorno. Sebbene siano leggermente calati gli illeciti (-92 in tutto), sono aumentati denunce (654, +15,5%), arresti (+26 rispetto ai 24 del 2019) e sequestri (+131).