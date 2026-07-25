Svolta nell'indagine

Eboli, un fermo per la morte del giornalista Luca Esposito

L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato

25 Lug 2026 - 06:41
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Instagram

© Instagram

Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli.In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
eboli
giornalista

Sullo stesso tema