Ebola, allarme per un sospetto caso a Cagliari: paziente prelevato da casa e portato in ospedale

Allarme a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende, una persona rientrata dall'estero ha accusato sintomi riconducibili al virus. È quindi scattato il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione (la cui via è stata temporaneamente chiusa) e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel Centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.