Ebola, allarme per un sospetto caso a Cagliari: paziente prelevato da casa e portato in ospedale
La persona, rientrata dall'estero, ha accusato sintomi riconducibili al virus. Sanitari con tute asettiche e maschere sono entrati nella sua abitazione. Attesa per i test condotti all'ospedale Santissima Trinità
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Allarme a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende, una persona rientrata dall'estero ha accusato sintomi riconducibili al virus. È quindi scattato il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione (la cui via è stata temporaneamente chiusa) e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel Centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.
Cos'è l'Ebola
L'Ebola è una malattia infettiva causata dal virus Ebolavirus, noto per provocare una febbre emorragica altamente letale sia nell'uomo che nei primati. Si trasmette esclusivamente attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei di individui o animali infetti. Non si trasmette per via aerea. Provoca tassi di mortalità che storicamente variano tra il 25% e il 90%. Il periodo di incubazione dell'Ebola varia dai 2 ai 21 giorni, con una media di circa 8-10 giorni.