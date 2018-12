E' morta l'ultima abitante di Braia: ora il paese è disabitato

Teresa Pini se n'è andata a 85 anni e con lei si è spento l'intero paese di Braia . Teresa era infatti l'ultima abitante del piccolo borgo nella frazione di Pontremoli, in provincia di Massa Cararra . Ora il paesino è disabitato. L'anziana è stata per 20 anni l'unica custode del paesino dove ha vissuto sola con il suo cane.

A dare la notizia il fratello Lorenzo che da anni vive a Londra con la famiglia. Teresa era il simbolo del piccolo paesino di cui per 20 anni è stata l'unica custode. Da tempo però era ricoverata nell'Istituto Cabrini a Pontremoli a causa dei problemi di salute ed è qui che l'85enne si è spenta.



"Ha abitato a Braia senza telefono e solo in compagnia di un cane. Insieme hanno sorvegliato le antiche mura nel silenzio e nel segno della memoria. A farla scendere a Pontremoli per una malattia fu un conoscente: l’andò a prendere in auto. Ma ogni tanto vi tornava", ha detto un amico dell'anziana al quotidiano La Nazione.