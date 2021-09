E-mail con minacce di morte al ministro Speranza: un denunciato

Ansa

Minacce di morte via e-mail al ministro della salute Roberto Speranza in relazione alle misure restrittive per l'emergenza pandemica. I carabinieri Nas hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di un 35enne della provincia di Latina, denunciato per "minaccia aggravata" in quanto ritenuto responsabile di aver inviato, ad aprile 2021, minacce di estrema gravità.