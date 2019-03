E' il #NoPhoneDay: 24 ore senza cellulare per ritrovare la gioia della disconnessione

2 marzo 2019 10:50 Eʼ il #NoPhoneDay: 24 ore senza cellulare per ritrovare la gioia della disconnessione Lʼiniziativa, arrivata alla sua decima edizione, dagli Stati Uniti si sta diffondendo in Europa

24 ore della vostra vita senza cellulare. A partire da adesso. Sembra la trama di una commedia cinematografica, invece è il tema del #NoPhoneDay che si celebra oggi, due marzo. Fare a meno degli smarphone, secondo gli esperti, potrebbe portarci dritti dritti alla serenità. La giornata l'hanno istituita gli Stati Uniti. L'iniziativa, arrivata alla sua decima edizione, e si sta diffonfendendo rapidamente anche in Europa.

La dipendenza dai telofonini è stata ormai scientificamente diagnostica. Sono gli adolescenti a preoccupare di più, ovvero quelli nati dopo il 1997, quando Internet era già una realtà largamente consolidata e dei cellulari non poteva più fare a meno nessuno. Per definirli la psicologa americana Jean M. Twenge ha coniato il termine "iGen". I ragazzi utilizzano i dispositivi elettronici in maniera così ossessiva da non trovare più il tempo per altro. Poco spazio non soltanto alla lettura, ai film, ma persino alle uscite con gli amici. Imparare a disconnettersi anche solo per poche ore può risaltare fondamentale.

Il fenomeno della dipendenza da smartphone, però, riguarda anche gli over 55. Secondo una ricerca condotta da Ipsos per Amplifon, gli adulti italiani sono tra i più connessi del globo: ben il 75% si connette ogni giorno contro il 55% dei tedeschi e il 65% degli asutraliani. Ecco qualche altro dato: l'87% usa WhatsApp contro il 27% dei francesi, il 62% non può vivere senza consultare le app del meteo, i post su Facebook coinvolgono il 54%, le ultime notizie appassionano il 40% della cosidetta "silver generation". Che di grigio pare non avere nulla, anzi, nella gradutatoria della dipendenza da smartphone rivaleggia coi più giovani.