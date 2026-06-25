Duplice omicidio a Lucca, Piero Moriconi al pm: "Mio figlio Mirko era violento, pretendeva soldi | Abbiamo litigato e ho ucciso lui e mia moglie"

Un figlio descritto come "violento, mi minacciava", "chiedeva sempre soldi, lo ha fatto anche oggi, abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e a mia moglie", "Mirko aveva problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Era ingestibile". Così, dopo l'arresto, Piero Moriconi, il 63enne di Camaiore che ha ucciso la moglie Kety Andreoni, 52 anni e il figlio Mirko 24 anni, all'interrogatorio con la pm Elena Leone. L'uomo, difeso dall'avvocato Giacomo Fabbri, sull'omosessualità del figlio ha detto solo di esserne "preoccupato". "Dovevo tener nascosti i soldi in casa - ha detto -. E mia moglie voleva andare via e lasciarmi con lui".