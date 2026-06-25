Duplice omicidio a Lucca, Piero Moriconi al pm: "Mio figlio Mirko era violento, pretendeva soldi | Abbiamo litigato e ho ucciso lui e mia moglie"
L'uomo, difeso dall'avvocato Giacomo Fabbri, sull'omosessualità del figlio ha detto solo di esserne "preoccupato"
Un figlio descritto come "violento, mi minacciava", "chiedeva sempre soldi, lo ha fatto anche oggi, abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e a mia moglie", "Mirko aveva problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Era ingestibile". Così, dopo l'arresto, Piero Moriconi, il 63enne di Camaiore che ha ucciso la moglie Kety Andreoni, 52 anni e il figlio Mirko 24 anni, all'interrogatorio con la pm Elena Leone. L'uomo, difeso dall'avvocato Giacomo Fabbri, sull'omosessualità del figlio ha detto solo di esserne "preoccupato". "Dovevo tener nascosti i soldi in casa - ha detto -. E mia moglie voleva andare via e lasciarmi con lui".