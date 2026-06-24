Lucca, uccide moglie e figlio con un fucile

Lo tormentavano, racconta un vicino di casa: poche parole che potrebbero spiegare il folle gesto di Piero Monconi. Il 62enne ha imbracciato il fucile ha sparato alla moglie e al figlio e poi è salito sul tetto della sua casa sulle colline di Camaiore in località Vado, in Versilia. A lanciare l'allarme poco dopo le 15 alcuni familiari che hanno sentito i colpi di fucile provenire dal'abitazione, la centrale operativa del 118 ha attivato subito le pattuglie segnalando una sparatoria in corso e poi la presenza di un uomo armato asserragliato sul tetto dell'abitazione.

