Duplice omicidio a Lucca, Noemi ricorda Mirko: "Cantavi le mie canzoni..."

Mirko Moriconi, il 24enne ucciso a Camaiore (Lucca) insieme alla madre 52enne Kathy Andreoni e per il cui omicidio ha confessato il padre 63enne Piero Moriconi, è stato ricordato sui social da Noemi. La cantante ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto: "Ho visto i video in cui cantavi anche le mie canzoni, il tuo amore per la musica, il tuo sogno di essere libero e l'orgoglio di essere te stesso. Il mio pensiero va a te, Mirko, e a tua madre". Noemi ha poi pubblicato un video in cui il 24enne canta una sua canzone.