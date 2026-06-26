La storia su Instagram

Duplice omicidio a Lucca, Noemi ricorda Mirko: "Cantavi le mie canzoni..."

Il 24enne amava la musica: cantava e scriveva canzoni

26 Giu 2026 - 10:50
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Mirko Moriconi, il 24enne ucciso a Camaiore (Lucca) insieme alla madre 52enne Kathy Andreoni e per il cui omicidio ha confessato il padre 63enne Piero Moriconi, è stato ricordato sui social da Noemi. La cantante ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto: "Ho visto i video in cui cantavi anche le mie canzoni, il tuo amore per la musica, il tuo sogno di essere libero e l'orgoglio di essere te stesso. Il mio pensiero va a te, Mirko, e a tua madre". Noemi ha poi pubblicato un video in cui il 24enne canta una sua canzone.

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Il 24enne amava la musica

 Come ha sottolineato Noemi, il 24enne amava la musica: cantava e scriveva canzoni. Nella sua pagina Instagram "Michelangelo Andreoni official", in cui il giovane utilizzava il cognome della madre, si definiva singer (cantante in inglese). A Viareggio, dove faceva il cameriere, è infatti conosciuto cantante amatoriale. Una passione, che, come riporta il Corriere della Sera, il 24enne ha cercato di coltivare dopo aver frequentato l'istituto alberghiero di Viareggio e che lo ha portato pure a esibirsi su vari palchi, anche nell'ambito di alcuni concorsi.

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