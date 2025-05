Due vigili del fuoco morti in Abruzzo durante un'escursione

Due vigili del fuoco sono morti a Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. I due facevano parte di un gruppo di quattro vigili del fuoco che, durante un'escursione, si sono trovati in difficoltà e hanno chiesto soccorso ai colleghi della sala operativa. Due di loro sono stati soccorsi dal personale del 118 e non corrono pericolo di vita, mentre gli altri due, scivolati in una forra, non ce l'hanno fatta.Squadre specializzate per interventi in ambienti impervi li hanno cercati nella zona, fino al rinvenimento dei corpi.