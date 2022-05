Due operai morti sul lavoro: uno travolto in un cantiere, l'altro folgorato

Due operai sono morti sul lavoro in altrettanti tragici incidenti.

Il primo, un bulgaro di 35 anni, è rimasto folgorato a Borgo Sabotino (Latina) mentre lavorava alla manutenzione di alcuni pannelli fotovoltaici. Il secondo è stato colpito da alcuni detriti mentre si trovava in un cantiere edile a Lerici (Savona). Entrambi sono stati immediatamente soccorsi, ma per loro non c'era già più nulla da fare.