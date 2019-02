Due omicidi in poche ore a Rozzano, nel Milanese: le vittime sono due ultrasessantenni

Un uomo di 63 anni è stato ucciso in strada con colpi di arma da fuoco a Rozzano, nel Milanese , vicino a un supermercato. Il personale del 118, accorso sul posto, non ha potuto che constatarne il decesso. Delle indagini si occupano i carabinieri. Si tratta del secondo omicidio avvenuto in poche ore nella stessa zona: in mattinata, infatti, a Basiglio , sempre nel Milanese, un 64enne era rimasto vittima di un agguato nel cantiere di una cascina.

L'altro caso: un 64enne freddato in cantiere - Nella mattinata di lunedì, verso le 7:30, un altro uomo di 64 anni e di origini napoletane, era stato freddato a colpi di pistola alla testa a Basiglio, vicino a Rozzano e sempre nel Milanese. L'omicidio è avvenuto in un cantiere di Cascina Vione. La vittima è Giuseppe Giuliano, titolare di una ditta edile, deceduto all'ospedale Humanitas di Rozzano. Il 64enne, residente nel Milanese da una trentina d'anni, è stato ferito alla testa da due colpi di un'arma di piccolo calibro prima che scendesse dal suo furgoncino bianco davanti al cancello del cantiere. Un operaio che era all'interno della cascina, allertato dagli spari è arrivato di corsa e ha trovato Giuliano riverso sull'auto, anche se non è riuscito a vedere chi ha sparato e su che mezzo fosse.



Interrogati famigliari, amici e operai - La cascina si trova in una zona isolata e priva di telecamere. Residente a Binasco, dove la moglie ha una pescheria Giuliano aveva un vecchio precedente (che risale al 1995) per associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione, che gli inquirenti non considerano significativa. Si continua, dunque, a indagare per capire per quale motivo sia stato ucciso. E per questo sono stati sentiti tutti coloro che lo conoscevano alla ricerca di inizi: la famiglia, gli operai della ditta, i conoscenti e gli amici.