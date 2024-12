Due incidenti mortali sul lavoro, uno nel Modenese e l'altro nelle Marche

Due incidenti mortali sul lavoro, uno in provincia di Modena e l'altro di Pesaro Urbino. A Massa Finalese (Modena), in un'azienda che si occupa di commercializzare il sale, un 59enne, titolare dell'attività, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un macchinario. Nelle Marche, un pescatore 50enne è morto mentre si trovava su un peschereccio a quattro miglia al largo di Fano. L'uomo sarebbe caduto in mare dopo essere stato colpito da un cavo: è stato riportato a bordo, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani.