Allarme droni sulla base statunitense di Sigonella, in Sicilia. L'allerta, poi rientrata nel giro di qualche ora, è scattata nella serata di venerdì 20 novembre. La notizia, pubblicata su X dall'account social britannico DefenceGeek, è stata ripresa da vari media italiani. I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi circostanti. Ai voli militari statunitensi diretti alla base è stato consigliato di valutare altre opzioni di rotta, riporta sempre l'account.