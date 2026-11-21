Allarme droni sulla base statunitense di Sigonella, in Sicilia. L'allerta, poi rientrata nel giro di qualche ora, è scattata nella serata di venerdì 20 novembre. La notizia, pubblicata su X dall'account social britannico DefenceGeek, è stata ripresa da vari media italiani. I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi circostanti. Ai voli militari statunitensi diretti alla base è stato consigliato di valutare altre opzioni di rotta, riporta sempre l'account.
Non un caso isolato
Quello di Sigonella è il secondo allarme droni lanciato sul territorio italiano nel giro di pochi giorni. Solo nella serata di giovedì 19 novembre la stessa allerta è scattata sopra lo spazio dell'aeroporto di Genova. Anche in quel caso l'allarme era rientrato nel giro di un paio d'ore senza particolari conseguenze, se non la partenza ritardata di un volo.