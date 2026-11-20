Allarme droni, poi fortunatamente rientrato, all'aeroporto di Genova. Un'allerta che ha costretto lo scalo Cristoforo Colombo a chiudere per due ore durante la serata. Alle 20.10 è stata emessa un'interdizione al volo sullo spazio aereo intorno allo scalo, che è rientrata poco dopo le 22, dopo che si sono conclusi tutti i controlli. Un volo di Ita Airways diretto a Roma Fiumicino è stato bloccato sulla pista senza consenso al decollo: i passeggeri sono stati sbarcati e successivamente rimbarcati sul velivolo. La possibile presenza di droni è stata segnalata a est e ovest della pista. Dopo il via libera di Enav, come detto, l'allarme è rientrato senza ulteriori conseguenze.