Prosegue il caos nei cieli Usa, soppressi oltre 3.300 voli

Centinaia di voli sono stati costretti a tornare indietro o a essere dirottati dopo che gli aeroporti sono andati in tilt per l'eccessivo numero di velivoli a terra, per i quali non c'era più spazio di parcheggio. Questa mattina si contavano già oltre 800 ritardi, dopo i quasi 7.000 di venerdì, ha riferito il Wall Street Journal. Sono decine di migliaia, invece, i passeggeri coinvolti che si trovano ad affrontare un fine settimana all'insegna dell'incertezza negli aeroporti di tutto il Paese. Alcuni voli interni negli Stati Uniti stanno riprendendo, ma le compagnie devono ora gestire una situazione complessa per smaltire gli arretrati. Ad esempio, alle 6:15, Delta Air Lines aveva cancellato il 19% dei propri voli, United Airlines il 16% e American Airlines il 14% dei collegamenti previsti per la giornata di sabato.