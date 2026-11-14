Prosegue il caos nei cieli Usa, soppressi oltre 3.300 voli

Prosegue il caos voli negli Stati Uniti. All'indomani della decisione straordinaria della Federal Aviation Administration (Faa) di bloccare i voli per circa quattro ore poco prima delle 16 (le 22 in Italia) in base a circostanze eccezionali e motivi di sicurezza legati alle comunicazioni, le compagnie aeree hanno cancellato oltre 3.300 voli (da, verso o all'interno degli Usa) solo nella giornata di sabato 14 novembre. Ad essi si sommano gli oltre 9.000 soppressi venerdì dall'inizio dell'allerta.
Problemi di spazio
Centinaia di voli sono stati costretti a tornare indietro o a essere dirottati dopo che gli aeroporti sono andati in tilt per l'eccessivo numero di velivoli a terra, per i quali non c'era più spazio di parcheggio. Questa mattina si contavano già oltre 800 ritardi, dopo i quasi 7.000 di venerdì, ha riferito il Wall Street Journal. Sono decine di migliaia, invece, i passeggeri coinvolti che si trovano ad affrontare un fine settimana all'insegna dell'incertezza negli aeroporti di tutto il Paese. Alcuni voli interni negli Stati Uniti stanno riprendendo, ma le compagnie devono ora gestire una situazione complessa per smaltire gli arretrati. Ad esempio, alle 6:15, Delta Air Lines aveva cancellato il 19% dei propri voli, United Airlines il 16% e American Airlines il 14% dei collegamenti previsti per la giornata di sabato.
"Normalità? Ci vorrà tempo"
L'amministrazione Trump ha puntato il dito contro le tecnologie di controllo del traffico aereo ormai obsolete e router sovraccarichi, facendo riferimento ad alcuni aggiornamenti della Faa su sistemi datati, escludendo una minaccia agli Usa o le conseguenze del grave disservizio di Microsoft registrato in settimana. A confermarlo è stato anche il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha sollecitato il Congresso a stanziare 50 miliardi per l'ammodernamento della rete, precisando che il ritorno alla normalità "richiederà tempo".