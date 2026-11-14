Usa, voli nel caos: un aggiornamento potrebbe aver mandato in tilt i radar

Tutta colpa, forse, di un aggiornamento software. Potrebbe essere questa la causa del blocco ai voli negli Usa scattato la sera di venerdì 13 novembre, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera. L'aggiornamento in una parte dei centri di controllo del traffico aereo statunitense potrebbe aver paralizzato per ore le comunicazioni radar. Il problema sarebbe nato quando le apparecchiature aggiornate hanno tentato di comunicare con quelle ancora basate sulla tecnologia precedente. Il sistema è andato in difficoltà, costringendo la Federal Aviation Administration (Faa) a imporre un ground stop, il blocco delle partenze, per tutelare la sicurezza dei voli. Secondo la Cnn, oltre 15mila collegamenti sono stati cancellati o hanno subito ritardi.
Il possibile errore nell'aggiornamento
La ricostruzione, ancora non conclusiva, fornita da Washington ai partner europei è che poco dopo l'ora di pranzo di venerdì, gli esperti di L3Harris, la società che gestisce il sistema di comunicazione interna del controllo del traffico aereo americano, hanno effettuato un aggiornamento su una parte della rete che collega i diversi impianti. Il passaggio successivo potrebbe essere stato decisivo: una volta rimesso in servizio il sistema, la parte aggiornata e quella rimasta alla tecnologia precedente non sarebbero più riuscite a comunicare correttamente tra loro, probabilmente a causa di interfacce non più compatibili.
A quel punto è stato necessario riavviare l'intero sistema, interrompendo le comunicazioni. Per almeno due ore gli specialisti della Faa hanno provato a ripristinare le frequenze. In alcuni centri radar non ci sono riusciti, mentre in altri il segnale risultava instabile. Con la situazione ancora irrisolta, l'agenzia ha deciso di fermare le partenze a livello nazionale.
Perché il sistema non ha retto
Le fonti consultate dal Corriere della Sera non riescono infatti a spiegarsi come un singolo aggiornamento possa aver prodotto conseguenze su scala nazionale. In condizioni normali, se l'interfaccia principale non funziona, dovrebbero entrare in azione quelle di emergenza. Gli esperti si chiedono inoltre perché un intervento di questo tipo sia stato effettuato in una giornata caratterizzata da un traffico particolarmente intenso, come il venerdì, invece che in una finestra con un numero inferiore di movimenti, come il sabato.
Il problema riguarda anche il metodo con cui vengono normalmente realizzati questi interventi. Gli aggiornamenti dovrebbero seguire il principio del cosiddetto build-then-switch: installare e testare il nuovo sistema in parallelo a quello esistente, procedendo poi gradualmente con il passaggio da una tecnologia all'altra, in orari di traffico ridotto e mantenendo sempre disponibili sistemi di riserva.
In questo caso, secondo la ricostruzione disponibile, qualcosa potrebbe non aver funzionato lungo questo percorso. L3Harris indica per i sistemi gestiti un'affidabilità del 99,99971%, ma resta da capire perché l'intervento abbia prodotto una conseguenza tanto estesa.
Quei problemi nel 2025
Il blocco delle comunicazioni non ha comunque lasciato senza contatti gli aerei già in volo, oltre 4mila. I controllori e i piloti, in caso di necessità, possono ricevere messaggi di testo, senza dimenticare la presenza della comunicazione satellitare, presente su gran parte degli aerei commerciali. Gli addetti ai lavori ricordano i problemi già emersi nel 2025 a Dallas e Filadelfia, dove erano stati rilevati segnali di malfunzionamento dei sistemi di backup. In quei casi, però, le conseguenze erano rimaste circoscritte. Questa volta il problema ha assunto una dimensione nazionale. Sarà ora la Faa a dover ricostruire cosa sia accaduto e perché le protezioni previste non siano riuscite a limitare l'impatto.