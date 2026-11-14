Usa, voli nel caos: un aggiornamento potrebbe aver mandato in tilt i radar

Il blocco delle comunicazioni non ha comunque lasciato senza contatti gli aerei già in volo, oltre 4mila. I controllori e i piloti, in caso di necessità, possono ricevere messaggi di testo, senza dimenticare la presenza della comunicazione satellitare, presente su gran parte degli aerei commerciali. Gli addetti ai lavori ricordano i problemi già emersi nel 2025 a Dallas e Filadelfia, dove erano stati rilevati segnali di malfunzionamento dei sistemi di backup. In quei casi, però, le conseguenze erano rimaste circoscritte. Questa volta il problema ha assunto una dimensione nazionale. Sarà ora la Faa a dover ricostruire cosa sia accaduto e perché le protezioni previste non siano riuscite a limitare l'impatto.