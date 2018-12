Droga, il Papa: governi devono lottare contro i trafficanti di morte

La lotta contro lo spaccio di droghe e "contro i trafficanti di morte è dovere e compito dei governi". E' il messaggio lanciato da Papa Francesco, ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza internazionale 'Droga e Dipendenze'. Il Pontefice ha invitato tutti a "non avere paura di dare queste qualifiche. In alcuni siti internet i giovani, e non solo, vengono adescati e trascinati in una schiavitù dalla quale è difficile liberarsi".