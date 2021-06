Draghi: vaccinarsi è fondamentale, eterologa funziona, io martedì

Ansa

"Vaccinarsi è fondamentale. La priorità è andare a cercare tutti gli over 50 non ancora vaccinati". Lo ha affermato in conferenza stampa il premier Mario Draghi, precisando che la "vaccinazione eterologa funziona, io stesso sono prenotato martedì. Ma se una persona con meno di 60 anni che ha fatto la prima dose AstraZeneca non vuole fare l'eterologa, è libera di fare la seconda dose AZ purché abbia il parere di un medico e un consenso informato".