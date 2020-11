Dpcm, Zampa: "Al momento no autocertificazione per spostarsi"

IPA

Al momento "non c'è stata un'indicazione sulla necessità dell'autocertificazione per gli spostamenti". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa parlando delle nuove norme contenute nel Dpcm anti-Covid. "Conte non era favorevole ad andare in questa direzione ma mi domando come coloro che sono esentati da alcuni divieti potranno certificarlo. Se ci si deve muovere in zone rosse per ragioni non derogabili bisognerà dimostrarlo", ha aggiunto.