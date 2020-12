Dpcm, Bonaccini: a Natale e Capodanno deroghe spostamenti per casi estremi

Ansa

Le restrizioni che il governo ha previsto nel Dpcm, come il divieto di mobilità tra Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno, "sono giuste ma abbiamo chiesto, per una questione di buonsenso, di fare delle deroghe per chi va dal papà o dal nonno per non lasciarlo solo, quindi per casi estremi". Lo ha affermato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.