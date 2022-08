Doppia laurea, Gianluca Vitale è il primo studente italiano a frequentare due corsi di laurea

Il Ministero dell'Università e della Ricerca aveva annunciato che la doppia iscrizione poteva già essere possibile dall'anno accademico 2022/23. "Con l'introduzione della doppia laurea abbiamo disegnato un sistema della formazione più flessibile, già dal prossimo anno accademico", aveva spiegato la ministra

Maria Cristina Messa.

La legge -

178 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astensioni

12 aprile 2022, n. 33

di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale

rimuovendo un divieto esistente dal 1933

allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee

Con la norma - che ha ricevuto- del"è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente- si legge dal testo -cosìin materia di libera circolazione ex articolo 21 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea".

La storia di Gianluca - Gianluca Vitale

otto ore al giorno

per ampliare le sue competenze

questa possibilità mi permette di velocizzare il percorso e di studiare non solo argomenti riguardanti il settore informatico

è un operatore informatico dell’Esercito Italiano. Lavorae ha scelto di continuare a studiare. "La mia passione per l'informatica nasce da bambino e ho deciso di iscrivermi alla facoltà di ingegneria informatica, scegliendo l’Università Mercatorum che per me fa la differenza e mi permette di conciliare comodamente studio e lavoro - ha raccontato Gianluca - Quando ho saputo della doppia laurea, ho pensato subito di iscrivermi alla facoltà di Giurisprudenza che non riguarda specificamente il mio lavoro, ma mi interessa molto:, ma anche di coltivare altre passioni per provare ad allargare il più possibile i miei orizzonti".

"L’Italia è estremamente in ritardo su tutti i principali indicatori rispetto agli altri Paesi europei. L’introduzione della doppia laurea e un deciso ricorso alla tecnologia sono gli strumenti per compensare il preoccupante divario nella formazione", ha dichiarato

Fabio Vaccarono

, CEO di Multiversity.