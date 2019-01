Dopo le formiche, nuovi problemi al San Giovanni Bosco di Napoli: crolla il soffitto nella sala parto

Nuovi problemi al San Giovanni Bosco di Napoli. Dopo le formiche che, prima, compaiono sul letto di una paziente in coma e poi migrano da un'area all'altra dell'ospdelae, adesso crolla pure la controsoffittatura della sala parto, per colpa delle infiltrazioni d'acqua. L'ambiente era già stato chiuso, circa un mese fa, perchè l'area era inagibile. Ma anche l'altra sala parto è inutilizzabile in quanto mancherebbero i requisiti di sicurezza. Così medici, infermieri e pazienti del reparto di ginecologia sono costretti a fare la spola tra il quinto piano e il piano terra, per utilizzare sale alternative.