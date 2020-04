Dopo l'appello della mamma di Rebecca interviene la Farnesina: "La 14enne verrà curata in Germania o Svizzera"

"Rebecca tornerà a curarsi in Germania o in Svizzera, dove la famiglia deciderà". Arriva a tarda serata l'annuncio della Farnesina che sblocca il caso della 14enne del Torinese con patologie rare, che non poteva più proseguire le sue cure salva-vita all'estero, perché rifiutata dagli ospedali stranieri a loro volta alle prese con l'emergenza coronavirus. L'appello alle cure lanciato dalla mamma ha raggiunto l'obiettivo per l'interessamento del ministro Di Maio. E la gioia della famiglia Uiffuzzi giunge da Facebook.