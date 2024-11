Le donne in carcere, dove il tempo si è fermato e il patriarcato è (ancora) l'unico sistema sociale possibile

Le donne devono fare cose da donne - Dalle detenute sembra siano attesi comportamenti “tipici delle donne”, in tutti gli ambiti, ha spiegato bene Rizzi. Spesso vengono escluse dalla già carente offerta lavorativa e trattamentale, che si tende a proporre alla popolazione carceraria più numerosa, ovvero quella maschile. In alcune sezioni vige il vuoto di proposte: assenza di lavoro, di progetti, di laboratori e talvolta anche delle stesse attività scolastiche, per la mancanza dei numeri minimi per comporre una classe. "Ristrette in piccole sezioni, spesso si devono accontentare di fare piccoli lavori a maglia o all’uncinetto per riempire in qualche modo il tempo vuoto del carcere". Attività figlie di una visione stereotipata per cui le donne possono solo fare questi tipi di lavoro. Anche per gli standard di pulizia ci sono aspettative diverse a seconda del genere, dalle donne ci si aspettano livelli più elevati. “Al femminile in molte strutture non c’è possibilità di usufruire del teatro - racconta una detenuta - o non c’è possibilità di fare corsi di musica". I dati ufficiali disponibili in relazione alle attività culturali, ricreative e sportive organizzate all’interno delle carceri non permettono di distinguere nel dettaglio il tipo di offerta né di comprendere dove si orienti quella rivolta alle donne detenute. Si nota tuttavia, guardando all’ultimo dato disponibile che è relativo all’anno 2021, uno scarto percentuale nella presenza di donne nelle attività sportive. Del resto, ci sono il ricamo o l’uncinetto.