Emergenza carceri, la road map del ministro Nordio: più giudici di sorveglianza

Per Marcello Bortolato, presidente del tribunale di Sorveglianza di Firenze, "il decreto appena approvato non migliora minimamente la situazione e anzi è fattore di complicazioni. Il problema principale è la mancanza di personale amministrativo: nel mio distretto ho una percentuale di "vacanza" tra gli amministrativi del 43,6%". Il magistrato aggiunge che la Sorveglianza è "la Cenerentola del processo: tutto si fa per arrivare alla sentenza ma poi poco interessa l'esecuzione della pena, che siano cioè celeri ed efficaci le procedure che la riguardano. Senza personale amministrativo siamo costretti a lavorare solo sull'emergenza. Altro discorso è quello legato alla mancanza di fondi: non rientrando nel Pnrr non disponiamo dell'Ufficio per il Processo. Siamo in difficoltà anche per avere le auto di servizio e la benzina per raggiungere le case circondariali, spesso in località remote, per fare i colloqui coi detenuti e, infine, scontiamo un'informatizzazione da anno zero".