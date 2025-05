Il marito di Vasilica Potincu, la 35enne romena uccisa a Legnano, in provincia di Milano, si è consegnato ai carabinieri a Brescia perché ricercato per altri reati commessi in passato in Romania. Ai militari avrebbe detto di non avere niente a che fare con il delitto della consorte. L'uomo, 37 anni, autotrasportatore, era inseguito da un mandato di arresto europeo.