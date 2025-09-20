Donna uccisa in casa a Latina: fermata l'ex badante

La polizia di Latina ha disposto il fermo di una donna per l'omicidio della 63enne Antonietta Rocco, ipovedente e con gravi disabilità motorie, trovata riversa sul letto in una pozza di sangue nel suo appartamento nel quartiere Campo Boario del capoluogo pontino. Si tratta di una 52enne incensurata che in passato ha svolto il ruolo di badante della vittima. È quanto emerso nel corso della conferenza stampa tenuta dalla procuratrice Spinelli alla Questura di Latina. Nel corso della notte gli investigatori hanno ascoltato numerosi testimoni e compiuto ulteriori accertamenti tecnici che hanno consentito alla Squadra Mobile di raccogliere "gravi indizi di colpevolezza". Sulla base degli elementi emersi l'Autorità Giudiziaria ha disposto il provvedimento di fermo.