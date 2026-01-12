Logo Tgcom24
VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Donna scomparsa a Roma: ora si indaga per omicidio

Federica Torzullo 41 anni, non dà più notizie di sé da giovedì scorso

12 Gen 2026 - 23:59
© Carabinieri

© Carabinieri

Si indaga per omicidio per la scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio scorso. Ad aprire il fascicolo la procura di Civitavecchia. Le indagini scono scattate subito dopo la denuncia di scomparsa da parte del marito. I carabinieri sono entrati nella casa della donna per i rilievi e l'abitazione è stata successivamente sequestrata. Si stanno seguendo tutte le piste. L'ipotesi per cui si indaga è omicidio ma al momento non ci sarebbero riscontri, né tracce della donna