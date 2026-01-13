Donna scomparsa a Roma, si indaga per omicidio: sospetti sul marito

Si indaga per omicidio per la scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio. Ad aprire il fascicolo la procura di Civitavecchia. Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia di scomparsa da parte del marito. I carabinieri sono entrati nella casa della donna, ad Anguillara Sabazia, località sul lago di Bracciano, in provincia di Roma, per i rilievi e l'abitazione è stata successivamente sequestrata. Si stanno seguendo tutte le piste. L'ipotesi per cui si indaga è omicidio ma al momento non ci sarebbero riscontri, né tracce della donna. I sospetti si concentrerebbero sul marito: la coppia si stava separando.