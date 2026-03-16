Folata di vento fa volare via il cancello di casa, 52enne muore schiacciata

La tragedia è avvenuta nell'isola del Mediterraneo, in contrada Piddu, nel pomeriggio di lunedì. La 52enne stava entrando in casa quando la cancellata scorrevole è stata disarcionata dal vento e ha schiacciato la donna. Un uomo, che aveva visto la scena, si è precipitato verso di lei per tentare di estrarla da sotto la struttura. Il cancello si è però mosso solo con l'aiuto del marito di Angela Bono e di un secondo passante.