Folata di vento fa volare via il cancello di casa, 52enne muore schiacciata
Angela Bono è deceduta dopo che una folata di vento le ha gettato addosso la struttura di metallo
© Carabinieri
Angela Bono stava rientrando in casa quando un impatto improvviso l'ha scaraventata a terra senza sensi. A travolgerla il cancello di casa, che una folata di vento aveva fatto uscire dalle guide. Inutile l'intervento di un passante e del marito della donna, che è deceduta prima di essere portata in pronto soccorso a Lampedusa.
La dinamica
La tragedia è avvenuta nell'isola del Mediterraneo, in contrada Piddu, nel pomeriggio di lunedì. La 52enne stava entrando in casa quando la cancellata scorrevole è stata disarcionata dal vento e ha schiacciato la donna. Un uomo, che aveva visto la scena, si è precipitato verso di lei per tentare di estrarla da sotto la struttura. Il cancello si è però mosso solo con l'aiuto del marito di Angela Bono e di un secondo passante.
Il messaggio del sindaco: "Momento di grande dolore"
I soccorsi, precipitatisi sul posto, hanno tentato di rianimare Angela Bono ma per la 52enne non c'è stato nulla da fare. Insieme al 118 sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Il sindaco Filippo Mannino ha salutato la donna con un messaggio social: "L’Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa della nostra concittadina Angela Bono. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera partecipazione alla sua famiglia e ai suoi cari, condividendo il lutto improvviso che ha colpito l’intera comunità".