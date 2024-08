Donna morta a Ortona, il pm indaga per omicidio

La Procura della Repubblica di Chieti indaga per omicidio, a carico di ignoti, sulla morte di Lorena Paolini, la donna di 53 anni deceduta domenica in tarda mattinata nella sua abitazione di Ortona. Quello che poteva sembrare il decesso provocato da un infarto ha fatto sospettare altro, dal momento in cui i soccorritori dei 118 sul collo della donna hanno notato un segno, una specie di piccolo solco: a quel punto è stato richiesto l'intervento dei carabinieri e quello del sostituto procuratore Giuseppe Falasca che ha effettuato un sopralluogo nell'abitazione. E' stata quindi disposta l'autopsia.