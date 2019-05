La giovane investita era stata trasportata all'ospedale Cto di Torino, ha partorito con un cesareo d'urgenza. La figlia, Sofia, che ha una settimana di vita, è in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva neonatale del Sant'Anna, diretto dal dottor Daniele Farina. Nelle ultime ore c'è stato un lieve miglioramento, ma quello che preoccupa i medici è l'aspetto neurologico.



Ouelmess era al volante di una Fiat Stilo nera. Al pm Vito Destito ha spiegato che a nemmeno cento metri dallo schianto, mentre si allontanava, ha avuto un ripensamento. Poi ha proseguito la corsa fino a nascondere l'auto. La macchina è assicurata. Ma lui, che a qualche piccolo precedente alle spalle, non ha mai avuto il documento di guida.



Oggi è stato arrestato per lesioni gravissime e omissione di soccorso. I vigili di Orbassano l'hanno rintracciato nella sua casa, a Piossasco. A lui sono risaliti analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza dei benzinai della provinciale e grazie all'esame di alcuni frammenti di carrozzeria che, nell'urto, si sono staccati dalla vettura.



"Almeno ora sappiamo chi è stato, anche se questo, purtroppo, non migliora le condizioni di mia figlia e della mia compagna", dice il fidanzato Marius Stan. Quel giovedì, sulle strisce pedonali, al fianco della sua Elena c'era anche lui. "In un attimo - sottolinea - ho rischiato di perdere ciò che di più caro ho al mondo. Se quell'uomo si fosse fermato, magari le cose sarebbero andate diversamente. Odio? Non l'ho mai odiato e non lo faccio neppure ora".



Ouelmess, che sino a qualche anno fa lavorava come barista in un locale, a Torino, ora è in carcere. "Abbiamo sempre avuto piena fiducia - commenta Claudio Dal Borgo della Gs Risarcimento danni, patrocinatore legale dei genitori di Sofia - nell'operato della polizia municipale. Fiducia che è stata confermata. Un lavoro fatto con attenzione, dedizione e caparbietà ha portato a individuare il responsabile".