Donna di 76 anni muore un mese dopo il morso di una zecca

Una donna di 76 anni, Gianna Sommavilla, è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite. La febbre alta, i sintomi che non si attenuavano e i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita che si sono rivelati purtroppo inutili. La 76enne, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme, in provincia di Trento, si è spenta nella serata del 10 luglio all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stata ricoverata.