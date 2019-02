Donna carbonizzata a Modena: l'ex marito fermato per omicidio

E' stato fermato per omicidio Khalil Laamane, l'ex marito della badante 37enne marocchina trovata carbonizzata nella sua auto a Modena . L'uomo era stato portato in questura e interrogato a lungo dopo la scoperta del cadavere. La coppia ha due figli piccoli. La donna sarebbe stata uccisa con quattro coltellate alla shiena.

L'uomo è indagato per omicidio premeditato. Nei suoi confronti, ha spiegato il procuratore capo di Modena Lucia Musti, non risultano denunce pregresse da parte della donna. L'ex marito avrebbe colpito la donna perché non accettava la separazione in corso decisa dalla donna circa otto mesi fa.



L'indagato si è sbarazzato del portachiavi della vittima, poi rinvenuto dagli inquirenti. Questo elemento è stato determinante per le indagini, poiché il portachiavi, come il cellulare, era sparito dalla borsa della donna.