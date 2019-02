Cadavere carbonizzato in auto a Modena: si indaga per omicidio

Il cadavere carbonizzato di una badante 38enne di origine marocchina è stato trovato in un'auto nei pressi dell'inceneritore di Modena da un carabiniere in borghese, che era nei paraggi e ha notato il fumo provenire dalla vettura. Il corpo era sui sedili posteriori dell'auto. La procura di Modena ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per omicidio volontario .

"Le condizioni del corpo non consentono di stabilire in che modo la vittima sia stata uccisa, ce lo dirà la medicina legale - ha spiegato il procuratore capo di Modena, Lucia Musti - . Proprio dalle condizioni del corpo abbiamo potuto stabilire che si è trattato di un omicidio e non di un suicidio. Confermo che al corpo è stato dato fuoco, ma le fiamme non sono uscite dall'auto per mancanza di ossigeno. Era chiusa bene all'interno".