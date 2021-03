“Domenica Live”, Stefano Tacconi: “Voglio la mia libertà"

"L'importante è che io abbia una mia libertà. Vorrei i mie spazi, arrivato a una certa età mi chiedo quanto mi resterà da vivere". Così Stefano Tacconi a "Domenica Live" chiede "di tornare a essere libero mentalmente". L'ex calciatore dichiara la sua esigenza al fianco della moglie Laura Speranza con la quale sembra stia attraversando una crisi e aggiunge che sarebbe in procinto di accettare una proposta di lavoro in Cina consapevole di lasciare in Italia la famiglia.

"È una scusa per allontanarsi da me", replica sospettosa la moglie e quando la conduttrice Barbara d'Urso gli chiede se c'è un'altra donna, l'ex portiere smentisce e assicura: "Sono sempre innamorato di mia moglie".