Dolore al ginocchio, Papa Francesco arriva in carrozzina a un incontro in Vaticano

Papa Francesco arriva in carrozzina a un incontro in Vaticano

Sorridente e in buono stato fisico ma spinto su una carrozzina.

Così si è presentato Papa Francesco, all'Assemblea plenaria dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali ricevute in Vaticano. Francesco è stato accolto da un lungo applauso delle suore e in diverse hanno anche scandito frasi di apparente incoraggiamento come "Viva il Papa!". Da giorni il Pontefice soffre di problemi al ginocchio che hanno portato anche alla cancellazione di udienze e impegni ufficiali.